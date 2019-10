Afp

Martes 8 de octubre de 2019

Nueva York. El ex capo del narcotráfico y ex alcalde hondureño Alexander Ardón declaró ayer en una corte de Nueva York que presenció una reunión en 2013 en la cual Joaquín El Chapo Guzmán entregó un millón de dólares en efectivo al ex diputado Tony Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, para la campaña de su hermano, el actual presidente de Honduras.

La fiscalía de Nueva York asegura que el hermano del acusado, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares del narcotráfico en sobornos y financiación electoral, pero no lo ha inculpado formalmente y el mandatario rechaza las acusaciones.

Durante su testimonio en el cuarto día del juicio por narcotráfico al ex diputado Juan Antonio Tony Hernández Alvarado en una corte federal de Manhattan, Ardón aseguró al jurado que el acusado le ayudó a traficar entre 30 y 40 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Ardón, de 43 años y conocido también como Chande, se entregó a la justicia estadunidense en marzo de 2019 en Guatemala y se declaró culpable de liderar una banda de narcotraficantes, de tráfico de drogas a Estados Unidos, de homicidio, de usar armas automáticas para cometer delitos, de lavado de dinero y de asociarse con otras bandas que utilizan armas de alto poder.