Ramos Rizo consideró que el gremio arbitral –que en marzo de 2017 llevó a cabo un paro en protesta por dos agresiones de jugadores– estaba a la expectativa. Imagino que se encuentran molestos porque es un compañero. Ortiz no sólo es árbitro nacional, sino que representa a México en torneos internacionales; entonces, me parece que sí debe haber inconformidad .

El ex silbante Felipe Ramos Rizo acusó a la comisión de tener poca credibilidad, porque quita y pone cuando ellos tienen la presión de diferentes equipos. A veces se apegan a lo que dice el reporte arbitral, pero siempre existen compromisos. Hay equipos que pesan más que otros, y no es exclusivo de esta comisión, sino que ha sido toda la vida .

Herrera, quien al día siguiente de los exabrutos publicó un video en sus redes sociales, ofreciendo una disculpa y asegurando estar sinceramente arrepentido , no podrá estar en el banquillo en los juegos de la fecha 14 a la 16, que son ante Necaxa en condición de visitante, frente a Puebla como local y contra el Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras.

▲ Esta es la segunda ocasión en que el técnico del América es castigado. Antes fue en un partido contra el Atlas, cuando las Águilas sufrieron una derrota en el estadio Jalisco. Foto Jam Media

Apegarse a las normas

De acuerdo con el reglamento, Herrera debió irse cinco juegos y el ex silbante expuso que en caso de que persistiera enojo entre los nazarenos, compete a la Comisión de Arbitraje, que encabeza Arturo Brizio, protestar y enviar un comunicado a la Disciplinaria. Yo no digo que debían darle más o menos, no necesitaba ser algo ejemplar, sino tan sólo apegarse a reglamento , subrayó Ramos Rizo.

Enfatizó que Ortiz nada tuvo que ver con el marcador del encuentro, como para que Piojo Herrera dirigiera hacia él su furia. He manifestado que en otras ocasiones se han equivocado en contra del América, otras a favor, pero creo que eso no le permite a nadie, a ninguna persona que esté afiliada, insultar a otra, que aparte es el juez, quien carga la responsabilidad de llevar el partido por buen rumbo .

La del sábado fue la segunda expulsión del técnico del América durante el Apertura 2019.

La anterior ocasión fue en partido contra el Atlas, cuando sufrió otra derrota (3-0) en el estadio Jalisco.

Por otra parte, la Disciplinaria informó que procedió la apelación que ingresó el Club Guadalajara, por lo que el jugador Alexis Vega quedó habilitado y podrá disputar la próxima fecha con su equipo.