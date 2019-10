Y esto se aplica también para el público: ‘‘siempre existirá público para la música clásica. El proble-ma no está en la música clásica, si-no en cómo se presenta; por ejemplo, en Montreal tenemos los conciertos completamente vendidos, en Munich y Berlín siempre estaban vendidos por completo, no hay problema entre la música clásica y el público siempre y cuando se presente de la manera correcta.

Para él, este género es un universo que se expande tan pronto como uno entra en él, y su libro no sólo es acerca de la música clásica, sino acerca de nosotros mismos y por qué no debemos permitir que pierda su relevancia social en este mundo híper tecnologizado y construido principalmente de forma visual.

Nagano es autor, además, del libro Erwarten Sie Wunder! (que puede traducirse como Espera lo inesperado!) publicado en 2014 y traducido al inglés apenas este año con el título Classical music: expect the unexpected, en el que habla no sólo de cómo fue su acercamiento a este género, su vida en una zona rural de California y el camino que ha recorrido desde entonces, sino cuál es su filosofía y sobre todo qué es la música clásica.

La batalla no la da por perdida y recuerda que cuando comenzó su trabajo en la Sinfónica de Montreal ‘‘el público ya estaba envejeciendo, y se vendía 40 por ciento de la sala. Cambiamos la forma de presentar la música clásica y el público cambió de inmediato. La gente no viene no porque el problema sean Mozart, Bach o Beethoven, sino la forma en la que acercamos y comunicamos la música clásica al público.

‘‘Hay tres principios para presentar la música clásica: el primero es la calidad, siempre la mejor calidad posible, no reproducir el statu quo en los programas y que no se sienta como obligación. Cuando era joven odiaba el compromiso y a los jóvenes no les gusta sentirse comprometidos, no les agrada el statu quo; ellos buscan esperanza en este mundo y todo el mundo busca la mejor calidad posible. Eso es parte de la naturaleza humana, y si la música clásica se presenta de esta manera entonces la batalla no está perdida por completo.

Si los jóvenes escuchan a Mozart lo amarán

El primer capítulo del libro Expect the unexpected se inicia con la frase: Tengo un sueño, y a continua-ción relata el nacimiento de ese sueño, en la costa oeste de Esta-dos Unidos, en la zona que va de Los Ángeles a San Francisco.

–¿Cuál es hoy ese sueño?

–Mi sueño es tratar de llevar la música clásica a todos, incluso en esta revolución industrial, de los medios de comunicación, la Internet. Todas las generaciones han absorbido este sistema y muchos jóvenes tienen poco o nulo contacto con la música clásica. Esto es una tragedia porque la música popular está hecha para modas y para ser remplazada por algo más, mientras la clásica está hecha para acompañarnos toda la vida, en los buenos y malos momentos, todo el tiempo. Y si se toca un instrumento o música clásica eso te abre un mundo de comunicación mucho más poderoso que lo que se puede encontrar en los medios, en los teléfonos, en Internet e incluso en los libros.

‘‘Para mí es una tragedia que muchos jóvenes no tengan acceso a la música clásica. Si le preguntas a un joven si le gusta la música clásica muchos no te responderán nada, porque no tienen idea de quién o qué es Mozart. En mi experiencia, si tienen la oportunidad de escuchar a Mozart lo amarán.

‘‘Ese es mi sueño: asegurarme de que todo el mundo pueda apreciar y tener acceso a la música clásica.”

Kent Nagano y la Orquesta Sinfónica de Montreal se presentarán el 11 de octubre a las 20 horas en la Alhóndiga de Granaditas en la edición 47 del Festival Internacional Cervantino.

El 12 de octubre a las 19 horas estarán en el Palacio de Bellas Artes y el 13 de octubre a las 18 horas en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.