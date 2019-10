L

a semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ser partidario de que los estudiantes sean aceptados en las universidades y preparatorias del sector público sin realizar los exámenes de admisión ahora vigentes. Consideró que han sido durante décadas un mecanismo de exclusión. Y que todos tienen que tener la oportunidad de estudiar e incluso si llegan con rezagos, que haya un periodo de actualización, de mejora educativa... es mil veces mejor tener a un joven estudiando que en la calle... la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo .

Varios rectores señalaron que no es viable eliminar dichos exámenes, pues la demanda de ingreso superaría la capacidad de recepción de alumnos. El rector Enrique Graue, concuerda en que se necesita ampliar la matrícula en las instituciones de educación superior. Pero que no es factible eliminar los actuales sistemas de admisión en la máxima casa de estudios del país, pues cada año buscan ingresar a ella más de 500 mil jóvenes, y la institución no tiene la capacidad para admitir a todos.

Jaime Valls Esponda, secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), destacó que cuando los jóvenes no tienen las capacidades para estudiar, se inicia el proceso de deserción y eso también es frustrante para ellos, como ocurre en otros países .

López Obrador reiteró y explicó su propuesta y su plan para crear 100 universidades públicas gratuitas y así revertir el rezago existente en la educación superior. Lo hizo ante invitados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que tuvo una reunión en México. Dijo que los últimos 30 años se dejó de invertir en la educación pública y por eso no hay cupo para todos y se rechazan 300 mil jóvenes cada año en las universidades del Estado.

Seguramente el Presidente ya sabe lo que fiscalmente costará establecer esos 100 nuevos centros del saber; las ciudades donde estarán ubicadas y las instalaciones para albergar a los alumnos. Las carreras que se impartirán y los equipos de alta especialidad indispensables en algunas; el profesorado calificado y el personal administrativo idóneo para su exitoso funcionamiento y no ser universidades de cuarta categoría; los estudios de mercado que demuestren que, al terminar su carrera, los egresados tendrán empleo. ¿Habrá sindicatos manejados caciquilmente?