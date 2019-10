Ya metimos en la semana nuestro papel , confió Adolfo Morales, de Lázaro Cárdenas, donde se informaba de las parcelas siniestradas y los indígenas afectados.

No hubo suerte, López Obrador no les dijo nada de lo que querían oír. Acá en la Mixteca oaxaqueña se requiere de todo, pero esta vez hay necesidades más urgentes e inmediatas porque tienen que ver con lo que van a comer.

Pesaron más en el ánimo presidencial las ostensibles diferencias, los gritos que escuchó y las denuncias que vio en las pancartas: ya hay que dejarse de pelear ¿Qué ganamos peleándonos? Les pidió en un primer momento, poco antes de ofrecer el rencarpetado de los deteriorados caminos de esta región.

Hacia el final, retomaría su petición del cese de los pleitos: ya quedamos: diálogo, nada de pleito, nada de represión . Aquí adelantó que terminando la gira de los hospitales voy a empezar una para hablar con todos los pueblos originarios. No voy a andar con secretos, mi pecho no es bodega. Si se va a dar un acuerdo (aquí) empiezo la gira en San Juan Copala (a una hora de Santiago Juxtlahuaca); si hay diálogo entre todas las expresiones de la cultura triqui, aquí firmamos un acuerdo de paz que va a ser histórico .

Protestas

Aunque ovacionado en las dos concentraciones que encabezó, en Huajuapan de León, López Obrador encontró inconformidad entre los asistentes, porque no han distribuido los apoyos que les dijo que ya se le daban a la gente. Ni la pensión de adultos mayores ni las becas ni la ayuda de Jóvenes construyendo el futuro.

Usualmente motivo de aplausos, esta vez la descripción de programas sociales provocó un desencuentro con la comunidad en el hospital rural del IMSS.

Habló de la pensión a adultos mayores.

¡No ha llegado! , gritaron.

Presumió 11 millones de becas.

“¡No hay!, le reviraron.

–¡Cómo no!, sostuvo el Presidente.

–No han llegado

–¿Ustedes creen que yo me dejo engañar? Ahora les doy el dato: 2 mil 506 estudiantes de preparatoria. ¡Me canso ganso! Y a los que no les ha llegado, les va a llegar. No es lo mismo que antes, esto ya cambió. Y no nos confundan, vayan respetándonos –agregó molesto, aunque matizó–, lo digo cariñosamente.