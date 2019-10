S

obre José José, el extraordinario intérprete recientemente fallecido, con una existencia lastimada pero no malograda, pues, a pesar de una ternura tempranamente agraviada, adicciones y deficientes administraciones, logró triunfar en los principales escenarios y consagrarse como ídolo. Uno de sus colaboradores cercanos me decía: Por un lado, José era de una terquedad increíble y por otro, de una bondad fuera de serie; no sabía decir no y a nadie le negaba un saludo, un autógrafo o una foto, incluso en el hospital donde falleció. Daba y se daba, aunque cargaba con un temor que nunca logró superar , concluía abatido. Pero, además, repuse, el dolorismo –esa idea nefasta de que estamos hechos para sufrir y no para una dicha alerta alejada de autocomplacencias– es común denominador en nuestros adictos compositores e intérpretes. Más que temperamentos depresivos es educación defectuosa que algunos logran convertir en expresiones artísticas. A diferencia de idiotas encapuchados metidos a seudoanarquistas, que para conmemorar a los asesinados el 2 de octubre y a los desaparecidos de Ayotzinapa apalean lo que encuentran a su paso, incluidos centros de estudios. Quién los auspicia o qué… Mejor dime salud, interrumpió.