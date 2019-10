P

aulatinamente se van agrietando los cimientos del aparato de corrupción. La Suprema Corte de Justicia –el pueblo la ha motejado desde tiempo atrás como ‘la Suprema Corta– parecía intocable. Se cimbró el fin de semana con la renuncia del hoy ex ministro Eduardo Medina Mora; no expresó el motivo que lo llevó a tomar esa decisión, no obstante que es un dato que exige la Constitución. Sin embargo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que lleva a cabo una investigación en torno a transferencias de dinero originadas en México y con destino Estados Unidos e Inglaterra. El ex ministro ya no goza de fuero, puede ser detenido si hay elementos para hacerlo.

Coparmex lo defiende

En estas circunstancias, Coparmex saltó en defensa de Medina Mora. La organización patronal y su presidente, Gustavo de Hoyos, se han convertido en críticos constantes del gobierno de López Obrador. No mencionó Coparmex que su vicepresidente, José Medina Mora, figura en la estructura de la sociedad Compusoluciones. Tendrá que enfrentar las molestias de una investigación. El Senado deberá –dice la Constitución– aprobar la renuncia tras conocer las causas graves que la motivaron. Es necesario que se ventile esa información. Por otro lado, en redes sociales están dando un dato equivocado: dicen que Manuel Medina Mora, el alto directivo de Citibanamex, recientemente fallecido, fue hermano del ex ministro, pero en realidad fueron primos. Se llegó a especular que podría convertirse en el número uno a nivel global, pero sufrió una estrepitosa caída porque de algún modo lo afectaron los escándalos del banco Banamex USA, que presuntamente lavaba dinero, y el de Oceanografía.

Un nuevo modelo empresarial

Los grandes empresarios –y los de Pymes también– deberían tomar 15 minutos de su tiempo y escuchar y analizar las palabras que expresó el presidente López Obrador en su visita al hospital del IMSS en Ixtepec, Puebla, este fin de semana. Lo anecdótico fue el tema del avión presidencial en venta en LosAngeles. Su costo –7 mil millones de pesos– equivale a 35 años del presupuesto municipal de Huajuapan, Puebla. Andrés Manuel fustigó el derroche de los gobiernos anteriores. Pero hizo una exposición detallada de su pensamiento sobre la corrupción, cómo afecta la vida nacional y cómo tiene cerradas las puertas este sexenio. Los empresarios que escuchen este mensaje podrían convencerse de que deberán comenzar a aprender a hacer negocios sin moches y con transparencia. Va en serio.