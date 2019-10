Pide llevar a la práctica el derecho a la filosofía

gradezco a mi distinguido amigo y colega Enrique Dussel reconocer mi trabajo en el Observatorio Filosófico de México; sin embargo, sería faltar a la ética si no admitiéramos que ha sido resultado de la acción de un grupo generoso y muy comprometido con la filosofía. formado por Alfredo Torres, Guillermo Hurtado, Eduardo Sarmiento y Ángel Alonso (comité directivo) Lucía y Estefanía Agraz, Ausencio Pérez, Raúl Berdejo, Roberto Hernández Oramas, María del Carmen García, Clemente Castañeda Ramón Espinoza, César de Rosas, Pedro Corzo, Luis Rodrigo Vargas y los diputados Teresa López, Edgar Guzmán, Frida Alejandra Esparza, entre muchos colegas de toda la República, que han coincidido en los principios que animan nuestra lucha.

Se ha alcanzado un punto culminante al convertir la filosofía y las humanidades en un derecho de todos los mexicanos, pero falta que se lleve a la práctica y eso corresponde a la SEP y a la comunidad filosófica nacional.

Gabriel Vargas Lozano, Observatorio Filosófico de México

Restaurar monumentos y naturaleza, reto

Con el nuevo gobierno se tiene la esperanza en que se aplique un plan de conservación y restauración del patrimonio edificado e incluso de la naturaleza. Desde las administraciones pasadas amenazan con desaparecer conjuntos y monumentos históricos, parte de la identidad como nación.

En la actualidad lamentablemente se continúa con la misma tendencia, donde la restauración de los monumentos y los conjuntos son alterados, y por lo tanto sus espacios. Igualmente las instituciones han sido rebasadas por el efecto de los temblores.

Las demandas de restauración han crecido junto con el avance en las ciencias y artes, así como el conocimiento de la arquitectura clásica, histórica, con su evolución espacial y urbanística, ingeniería (estabilidad y diseño sísmico) y la práctica en la edificación, tecnologías y procesos de restauración.

Sin embargo, están pendientes la restauración de infinidad de edificaciones afectadas por los sismos del 19 de septiembre de 2017: entre ellas catedrales, iglesias y ex conventos. Urge reparar el claustro de La Merced en la Ciudad de México por agregados, y atender el Acueducto de Querétaro en lo necesario, por excavación de obra colindante en la hacienda de Carretas, entre otros ejemplos.

Jorge Antonio Rojas Ramírez

Le niegan atención en el IMSS por litiasis renal

Zoé Robledo, director general del IMSS: Hago de su conocimiento el maltrato y despotismo que he recibido en dependencias médicas de la institución a su cargo. El 28 de septiembre por la noche tuve un dolor agudo en la zona renal, tanto que me obligó a acudir al Hospital General de Zona 2A, donde se me hizo un ultrasonido que determinó: riñones sin alteraciones de litos , por lo que la doctora Jazmín Guadalupe Mondragón Martínez me dio de alta con analgésicos. Sin embargo el malestar era tan fuerte que acudi a consulta privada en el hospital Dalinde, donde un nuevo estuido determinó existencia de piedras renales, con probable requerimiento de cirugía.

Por tal razón acudí de nuevo al nosocomio, donde me diagnosticaron y dieron de alta inicialmente para que me revaloraran. Sin embargo, en la Dirección General del Hospital me negaron el servicio y de manera altanera me dijeron que le hiciera como quisiera, que incluso los demandara, pero su diagnóstico era el único válido.

Señor director: solicito su valiosa intercesión para que se me atienda responsablemente, dado que no puedo hacer más gastos en hospitales privados, pues son onerosos y no puedo pagarlos. Mis datos son: José Luis Lozano Ramírez, credencial 01775802341M1958OR. Calle 24 de abril de 1860, manzana 77, lote 781D, colonia Leyes de Reforma, alcaldía de Iztapalapa. Teléfonos: 55 66-58 88 y 55 48 81-31 13, email: [email protected]