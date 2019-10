Hong Kong. Al grito de llevar máscara no es delito , decenas de miles de personas salieron a manifestarse ayer en el centro de Hong Kong, a pesar de la lluvia, después de que un tribunal rechazó un segundo intento de bloquear la prohibición de llevar el rostro cubierto en las protestas opositoras desatadas desde hace cuatro meses.

La asediada líder dijo que prohibir las máscaras era necesario para detener la violencia que ha medio paralizado la ciudad, ya que permiten a los manifestantes ocultar su identidad. Las protestas son el mayor desafío al gobierno de China desde que Gran Bretaña le devolvió el control sobre la ex colonia, en 1997.

Muchos centros comerciales, tiendas y la red entera del Metro y trenes cerraron el sábado tras una marcha nocturna.

La mitad de las 94 estaciones del Metro reabrieron ayer, pero muchos centros comerciales permanecieron cerrados, mientras miles de personas convertían la calle en un mar de paraguas coreando: resistan . Algunos manifestantes levantaron barricadas mientras otros destrozaban comercios.

Las voces críticas temen que el empleo de la Ordenanza de Regulaciones de Emergencia, que otorga amplios poderes a Lam para aplicar todas las medidas que crea necesarias en una emergencia, allanará el camino a regulaciones más severas. La ley fue aprobada por los gobernantes coloniales británicos en 1922 para acabar con una huelga de marineros, y se utilizó por última vez en 1967 para sofocar una ola de disturbios.

Lam no ha descartado emprender medidas más severas si la violencia continúa.

Muchos manifestantes que llevaban máscaras ayer dijeron que la prohibición socava su libertad de expresión. La norma incluye reuniones con o sin aprobación policial y supone una pena hasta de un año de cárcel y una multa.