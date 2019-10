“En Estados Unidos hay un sistema caníbal de innovación, pero hay otros menos agresivos, como en Europa, donde no están orientados a la gran corporación, sino más bien a las necesidades sociales y tratan de ser muy respetuosos con el ambiente, con la naturaleza.

No son migrantes altamente calificados que se van al extranjero a trabajar de taxistas desperdiciando todo su talento, sino al revés: hay una política muy fuerte en Estados Unidos y en Europa para atraer a estas personas . Por eso es necesario cambiar la visión que se tiene en México de estos migrantes, dijo el investigador de la UAZ.

Y no trabajan de taxistas, sino en áreas estratégicas del conocimiento, produciendo patentes y tecnología de última generación , reveló el doctor Raúl Delgado Wise, director de la unidad académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, uno de los investigadores que trabajan en la actualización del estudio elaborado conjuntamente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Programa de Gestión de las Transformaciones Sociales (Most) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los científicos mexicanos no sólo emigran al vecino país del norte. Existen 300 mil egresados de maestrías o doctorados dispersos en al menos 67 países de los cinco continentes, entre ellos Bélgica, Australia, Japón, Noruega, Corea, Francia y Suiza.

▲ Raúl Delgado Wise, director de la unidad académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, durante un foro en la Unidad de Estudios del Desarrollo, realizado en esa institución en 2017. Foto Alfredo Valadez

Otro es Héctor Flores, líder mundial en nanotecnología para dispositivos fundamentales en las industrias militar y automovilística en Estados Unidos.

En cuanto a Europa, en las ciudades de Bruselas y Estrasburgo tuvimos reuniones con algunos mexicanos muy interesantes. Uno fue actor importante en el descubrimiento del bosón de Higgs. Manejaba directamente el acelerador de partículas entre Francia y Suiza .

También contactaron a un mexicano que realiza trabajos de vanguardia de big data en Barcelona. Asimismo, David Oliva, en Bruselas, descubrió un dispositivo para extraer, sin destruirlas, células de tumores cancerosos en el cerebro.

Él tiene dos doctorados que hizo en Europa, y después de eso el gobierno de Bélgica lo ciudadanizó y fue representante de ese país en innovación ante la Unión Europea, donde coordinó la asociación de universidades europeas . En otro caso, dijo Delgado Wise, hay un científico zacatecano que coordina los talentos mexicanos en Japón.

Cuando por conducto del programa de Conacyt y el Most de la Unesco se solicitó información a las mujeres y hombres altamente calificados radicados en el extranjero, informó Delgado Wise, nos llegaron 18 mil currículos y al azar comparamos 500 con igual número del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, que es lo más granado de México, y encontramos que son prácticamente equivalentes y en algunos campos superiores los que están en el extranjero. Es un potencial impresionante. Si no lo vemos, estamos ciegos, y si no lo aprovechamos se nos irá el tren como país .

“Hay una paradoja muy interesante: Estados Unidos depende cada vez más de la capacidad científica del sur. Decíamos que (en América Latina) somos atrasados, pero somos quienes estamos dando capacidad científica al servicio del norte y en contra del sur, por el subdesarrollo en que nos mantenemos al no retener a esos científicos.

“Podemos revertir y aprovechar esta emigración altamente calificada para cambiar México. Pero no es una respuesta automática ni fácil. Hay que ir construyendo todo el andamiaje para que esto sea posible. El aparato productivo de México está desmantelado y desarticulado con todos estos años de política neoliberal; dependemos de Estados Unidos, somos los eslabones más débiles de la cadena productiva y los más precarios. Todo eso se tiene que ir cambiando .

–¿Cuánto representa la transferencia de capital, la inversión de los gobiernos latinoamericanos, como el de México, para formar a los científicos que terminan en el extranjero?

–Hay un financiamiento muy grande de México. Hicimos una estimación basada en que por lo menos la mitad de los que emigran a Estados Unidos se formaron en universidades mexicanas (sobre todo públicas) y la otra mitad se doctoró en Estados Unidos. Tienen una doble formación.

El problema es que aquí fueron formados, por supuesto, por el gobierno mexicano, y además con becas públicas. Pero allá también fueron financiados por el gobierno mexicano y, peor aún, allá se tenía que financiar además el pago de rentas y las colegiaturas, que son enormes las que cobran (instituciones) como el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y las universidades de Berkeley, Harvard, Stanford, etcétera . Así, durante décadas, de alguna forma el gobierno de México estaba subsidiando el sistema de educación superior en Estados Unidos .

Además, señaló, algunas agencias de Estados Unidos, entre ellas la National Science Foundation, que se encargan de diseñar estrategias para cuando los mexicanos egresan de su doctorado allá tratan de retenerlos en lugar de ponerles muros, como a la mano de obra no calificada. Los apoyan para que se lleven a sus familias y les ayudan a conseguir una casa .