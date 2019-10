Para Chris Gruenber, quien imparte el taller, tenemos que organizarnos políticamente entre los varones, juntarnos para crear espacios de discusión, de debate público porque las mujeres tienen la capacidad de movilizar a 300 o 500 mil para una marcha, pero los varones no tenemos capacidad política de organizarnos en el espacio público .

Gruenberg, abogado por la Universidad de Buenos Aires y maestro en derecho por la Universidad de Harvard, con 15 años de experiencia como abogado en derechos humanos, en el campo de derecho antidiscriminatorio y en el activismo LGBTI, explicó que el taller surgió como una necesidad que tengo como abogado en derechos humanos y como abogado feminista de liberar de toda responsabilidad a las mujeres por la violencia de género y enfocarnos en los privilegios de la masculinidad, en la masculinidad hegemónica, es decir, en las prácticas violentas de la masculinidad , explica Gruenberg.