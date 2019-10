Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 6 de octubre de 2019, p. 30

La familia de un joven con discapacidad intelectual acusó al Colegio Chimalistac de haberle practicado un examen diagnóstico a su hijo para marginarlo de la posibilidad de entrar a estudiar ahí la preparatoria –a pesar de que la escuela se anuncia como incluyente y por lo tanto estaría obligada a ello– en lo que los afectados consideran un acto de discriminación y una violación de sus derechos humanos.

En entrevista con La Jornada, Ana María Sánchez y César Verdejo, padres del menor afectado, explicaron que su hijo tiene una condición de discapacidad intelectual que le dificulta aprender al mismo ritmo que los niños de su misma edad.

No obstante, logró terminar la primaria y el primer año de secundaria en otras escuelas hasta que la dirección del Colegio Chimalistac le permitió inscribirse ahí para cursar en sus aulas lo que restaba de la secundaria.

Aunque a todos los alumnos de secundaria y a sus padres se les había prometido que podrían continuar sus estudios de preparatoria ahí mismo, en mayo de este año la dirección del plantel le hizo al menor afectado un examen sicológico y de conocimientos –a decir de los padres, sin aval de ellos–, cuyo resultado reprobatorio llevó al colegio a decidir que ya no podrían aceptar al muchacho porque no tenían capacidad para ello.

Durante una reunión celebrada el 14 de junio, la dirección de la escuela le confirmó a los padres que el adolescente no podría cursar la preparatoria ahí por haber reprobado el examen y porque en el nivel medio superior el colegio se apega al sistema de evaluación de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual –dijeron– no tiene adecuación curricular, es decir, no adapta sus planes de estudio para quienes viven con alguna con discapacidad.