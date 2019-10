De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 6 de octubre de 2019, p. 13

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) detectó que nueve casas hogar y centros de asistencia social de Chihuahua –siete privadas y dos adscritas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)– no cuentan con los requisitos que garanticen las condiciones mínimas para salvaguardar la integridad de los menores de edad.

Luego de llevar a cabo un recorrido en los mencionados centros, el MNPT –dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– emitió el informe de supervisión ISP-1/2019, dirigido al director del DIF en Chihuahua y a quienes dirigen dichos recintos.

En las visitas a las mencionadas casas hogar, el personal del MNPT observó que la mayoría de los albergues no cuentan con los requisitos para ser incorporados al directorio nacional de instituciones de asistencia social del DIF, pues no tienen un censo preciso de los menores de edad que son atendidos y que no están bajo tutela del Estado.

De igual forma, la mayoría de los albergues visitados no han sido supervisados o no cuentan con el documento que acredite la revisión realizada por el DIF o por el comité interinstitucional en materia de albergues y establecimientos que prestan servicios de asistencia social.