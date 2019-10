Roberto Garduño

Domingo 6 de octubre de 2019, p. 8

Mientras el nivel de recaudación derivada del consumo se ha reducido, el PAN en la Cámara de Diputados presentó una reforma integral en materia de ISR, IEPS e IVA, cuyas tasas deberían bajar con objeto de reactivar la economía nacional. Los panistas aducen que las políticas actuales en materia de consumo e inversión (pública y privada) han generado una cadena de efectos negativos que se reflejan en las variables económicas a la baja.

De acuerdo a su oferta política, los panistas reprochan al gobierno federal que no se ajuste a los criterios y mediciones que imponen las neoliberales calificadoras Moody’s y Fitch, pues en materia de atracción de inversiones, no existen elementos que hagan suponer que a corto y mediano plazos la situación mejorará. Es evidente que el gobierno federal no ha generado la certidumbre jurídica y económica para incentivar al capital extranjero a quedarse en el país, por lo que busca otras economías que hipotéticamente le pueden asegurar mejores ­condiciones .