Asimismo, el ministro ­Zaldívar escribió casi a la medianoche del viernes: “Desde la reforma de 1994 que constituyó a la #SCJN como tribunal constitucional no había renunciado un ministro. El antecedente más cercano es de ­diciembre de 1989 con el ‘retiro ­voluntario’ de Ernesto Díaz ­Infante. Pero era una Corte que jugaba un papel de menor ­relevancia”.

Resaltó que el PJF es “un poder equilibrador garante del orden constitucional, en especial de los derechos humanos. Y en ese sentido, puede entenderse como un contrapeso constitucional, no político en sentido estricto.

El presidente del máximo tribunal del país aseguró a quienes vía Twitter le cuestionaron si el cambio de actitud en el Poder Judicial era consecuencia del triunfo de Andrés Manuel López Obrador: Reclamo a quienes afirman que la Corte no es independiente sin aportar una sola prueba. Eso es todo. Porque esas críticas gratuitas confunden y hacen daño de manera injusta .

Tras la dimisión de Eduardo Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF), Arturo Zaldívar, aumentó su actividad en Twitter y en su cuenta personal, señaló ayer: No hay una sola sentencia de la #SCJN de 2019 que se pueda tildar con razón de carente de independencia. ¿En dónde estaban los críticos de hoy cuando se dictaron sentencias polémicas en otros tiempos? ¿Cuándo se había intentado como ahora una real transformación del #PJF?

El viernes escribió que La #SCJN ha sido y seguirá siendo independiente y defensora de los derechos humanos de todas y de todos. Poder equilibrador que controla la constitucionalidad. Ahí están nuestras sentencias, votos y debates. Lo demás no es sino retórica, casi siempre interesada. Seamos serios y responsables .

Lo anterior, luego de apoyar lo que señaló el jurista y ex procurador general de la República Diego Valadés, en cuanto a que la #SCJN no es, ni puede ser, un partido de oposición. No es ese su papel, ni su función en una democracia ­constitucional .