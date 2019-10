Filosofía para niños, gracias al maestro Gabriel Vargas Lozano

elicito al maestro Gabriel Vargas Lozano por el incansable trabajo del Observatorio Filosófico de México que logró advertir de la importancia crítica de la filosofía en la educación en el país, incluida en la Constitución, lo que valió también la celebración expresada por el presidente de la Federación Internacional de las Sociedades de Filosofía en el orden mundial, doctor Luca Scarantino, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Nos toca ahora comenzar a organizar la propuesta del proyecto de la inclusión de la disciplina filosofía para niños , ya establecida en otro lugares, desde los primeros años de las escuelas primarias comenzando por la Ciudad de México.

El neoliberalismo neocolonialista exige a los países periféricos una educación que no ponga en cuestión al sistema dominador; se opone a la filosofía porque no necesita de un pensamiento crítico innovador, creador, liberador, descolonizador epistemológicamente.

Enrique Dussel, profesor emérito de la UAM

Piden destrabar visto bueno a publicidad

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la revista literaria Blanco Móvil nació en agosto de 1985 como proyecto independiente y lleva publicados 144 números. Los temas que ha retomado van desde la ciencia ficción nacional y de varios países, hasta la literatura indígena de México y otras regiones; la literatura denominada policíaca, la poesía mexicana, de América Latina y Europa, suplementos de la literatura chicana y de los jóvenes escritores de los estados del país y de la violencia hacia las mujeres, entre tantos otros.

A lo largo de estos años han participado unos 4 mil escritores y 120 artistas plásticos. Han sido 34 años de existencia a veces difícil, pero existimos. En la entrevista realizada por Elena Poniatowska y publicada el 3 de junio de 2018 en La Jornada, se da una visión resumida de la historia de la revista.

En estos años transcurridos, el Estado, a través del Conaculta, el Fonca, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y algunas de otras entidades, apoyó a Blanco Móvil, solicitando sólo la presencia material de la publicación.