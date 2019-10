La marcha fue organizada por el grupo Todos Bajo una Misma Bandera entre el parque de Holyrood, junto a la sede del Parlamento escocés, y concluyó en el parque de The Medows, informó la televisión pública escocesa STV.

▲ Un manifestante porta una bandera con la cruz escocesa y que incluye las estrellas de la bandera de la Unión Europea. Foto Afp

La primera ministra escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, no asistió a la marcha, pero mandó sus buenos deseos a los asistentes: “Buena suerte para todos los que están marchando por la independencia en Edimburgo. No puedo estar en persona allí, pero estoy con ustedes en espíritu (…) No les quepa duda de que viene la independencia”, tuiteó.

En el plebiscito celebrado en 2014, 55 por ciento de los escoceses expresaron su deseo de permanecer en el Reino Unido, frente a 45 por ciento de independentistas, pero las sustanciales respecto del Brexit han reabierto el debate y Sturgeon prometió un nuevo referéndum en el plazo de dos años si Reino Unido finalmente sale de la Unión Europea.