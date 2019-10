Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 6 de octubre de 2019, p. 25

Zacatecas, Zac., Puebla ocupa el primer lugar nacional en feminicidios y en esa entidad a diario desaparecen 16 personas, nueve de ellas mujeres, y ocho en promedio son menores, afirmó el Colectivo para la Localización de Desaparecidas en ese estado que asiste a la primera Jornada de Búsqueda que se realiza en Zacatecas, con la participación de activistas de ocho entidades.

De este tamaño es la pesadilla que estamos viviendo en Puebla , denunció una representante del colectivo poblano, que junto con organizaciones civiles de Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Sonora y Zacatecas asistió a esta última entidad para exigir la aprobación a nivel local de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Lo anterior, debido a que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y los diputados del Congreso local no han tenido interés en aprobarla , aunque ya existe un dictamen en comisiones, señalaron organismos de Zacatecas.

Una activista reprochó: “¿Qué clase de funcionarios tiene Zacatecas? ¿Los mismos que Puebla? Pues déjenme decirles que al paso que van, Zacatecas va a ser el primer lugar en feminicidios a nivel nacional, y tendrán más de 16 desaparecidos diarios, porque no hay una ley que los ampare y no hay justicia pues la gente sabe que ‘desaparezco a alguien, y lo llevo a una fosa clandestina, y no pasa nada’”.

Fiscal desestima petición de ley de búsqueda de ausentes

Al respecto, el fiscal especial para la Búsqueda de Personas de la FGJE, Rodrigo Rosas Collazo, declaró en esa reunión que no era necesaria una ley estatal en la materia como exigen los familiares de personas ausentes.