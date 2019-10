“Al final, lo que me interesa es ver cuántas personas vieron la película. La pienso como medio para dejarla ir, porque han sido muchos años con ella y soltarla en una red como Cedecine, lo que me hace sentir bien porque si hubiese sido un distribuidor, estaría seguro de que la va a matar como lo hicieron con El sueño del Mara’akame, de Federico Cecchetti, o con las películas de Raúl Fuentes, que son una joya, por los intereses leoninos de las empresas privadas de la distribución”.

Como en tantos otros renglones, en materia audiovisual y cinematográfica coexisten en México dos países: uno soberano y otro que no lo es. Este último corresponde al ámbito gubernamental e institucional, ya que se encuentra supeditado principalmente a las decisiones comerciales, pero también a las bélicas de otros países poderosos. A cambio, una parte importante de la nación hace mucho que decidió no participar de ese sistema y que funciona de manera independiente a los duopolios en la exhibición, las dominancias hollywoodenses y del aplastante dominio del cine, las series y la televisión estadunidenses.

Desde que Andrés finalizó el documental, ganador del programa de Óperas Primas del ex Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficos (ENAC), le insistió a la ex directora de la escuela, Maricarmen de Lara, que resultaba absurdo buscar un distribuidor para una película cuyos temas son, precisamente, los prejuicios y los problemas en la distribución del cine en México y, además, con una factura totalmente libre y experimental, pero ella decidió esperar a que alguien la comprara, por lo que permaneció enlatada de 2015 a 2017, hasta que tuvo revuelo en festivales de India, Argentina, Italia y mereció el premio a mejor documental de la Latin American Studies Association Film Festival en Barcelona, en 2018.

El otro coproductor, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), comenzó a enviarla a cerca de 150 festivales en el extranjero, aunque sólo la tomaron cinco. El director les pedía no perder el tiempo y permitirle distribuir la película, de acuerdo con su propia naturaleza, sus propias vías. Pero ellos quieren seguir ganando Cannes y siguen invirtiendo todo ese dinero en lograrlo .

Finalmente, después de una ardua lucha política, burocrática y de concertacesión, logró obtener el permiso de exhibir el filme tantas veces como sea posible, siempre y cuando no se pague la taquilla. Es decir, gracias al apoyo del CUEC y del Imcine, pero también contra el autoritarismo y el acoso laboral de la escuela, y contra la total dejadez e irresponsabilidad en el sentido económico, ideológico y político del instituto.

Para el director, haber hecho esta cinta significa, de cierto modo, continuar el trabajo iniciado por Contreras Torres, hasta la fecha, mediante los sindicalistas, los intelectuales y críticos, una línea que siguió con las políticas de Echeverría, con la creación del Imcine, en lo que mira como un linaje de defensa de nuestro cine , que se ha venido cocinando en los últimos 50 años, mediante luchas por defender los presupuestos, lo que creó un caldo de cultivo que ahora está explotando y dando unos frutos tremendos , pues la sociedad exige ver lo que se está haciendo y se lo niegan.

“Si algo quiere este documental, si de algo sirve ahora, más que celebrar a Contreras Torres, la lección que me deja es que no debemos sentirnos mal de que nuestra película no tenga éxito. Si no gana un festival o no termina en Cinépolis y Cinemex o no se ve en todas partes de Europa, no quiere decir que sea mala.