Analistas especializados aseguran que la tasa U-3 es artificialmente baja. Excluye importantes grupos de personas: A quienes no buscaron empleo las pasadas cuatro semanas, pero lo necesita. A quienes trabajan tiempo parcial y buscan un empleo de tiempo completo, y finalmente a quienes no satisface su empleo o su remuneración, y también buscan.

Lo cierto es que el número de desempleados es un indicador crítico. Informa sobre la evolución económica y orienta las políticas públicas. Una tasa de desempleo engañosa puede tener profundas implicaciones para la economía y para la atención a grupos vulnerables, entre ellos jóvenes, afroamericanos, hispanos y latinos.

Lo observan en el marco crítico de URPE (Union for Radical Political Economy) investigadores como Mark Paul, del The Samuel DuBois Cook Center on Social Equity de la Universidad Duke, en Carolina del Norte. A decir de este y otros especialistas es mejor observar la tasa U-6, frecuentemente considerada como la tasa oficial alternativa de desempleo. Incluye desempleados, subempleados y desanimados , cansados de buscar empleo y que en el momento de la encuesta suspendieron su búsqueda, po lo que no fueron contabilizados. Esta tasa los incluye, por ello consideran que se vincula más a los ciclos de la economía.

En octubre de 2009, cuando se dio la mayor cifra de desempleo oficial con poco más de 15 millones, el indicador U-6 marcó más de 26 millones. Es decir, 11 millones de estadunidenses trabajaban de tiempo parcial o querían cambiar de trabajo por diversas razones: bajos salarios o la calidad de su ocupación. En consecuencia, no había 15 millones de personas que presionaban por un empleo, sino 26 millones.

La cifra da una idea de la gravedad de la crisis de 2008-2009 y permite entender por qué el tiempo promedio para recuperar un empleo se elevó de 17 a 40 semanas en esos años. Hoy este promedio se encuentra en 20 semanas, superior a todos los máximos anteriores a la crisis. Tremenda situación de nuestros vecinos. De veras.

