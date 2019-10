Sin embargo, dijo, estos créditos no llegan a las mypymes, sino a las medianas y grandes empresas, así como al sector público.

Chaparro Romero comentó que con la llegada del nuevo gobierno la disminución del financiamiento de la banca de desarrollo, así como otros apoyos que eran otorgados por los desaparecidos ProMéxico e Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) han dejado en el desamparo a las mypymes, las cuales generan 92 por ciento del empleo formal en el país.

Agregó que ello ha derivado en el reducido crecimiento de las pymes, en paros técnico e incluso el cierre de algunas de ellas, aunque a dicha situación se suma la falta de obras de infraestructura.

No hay obras, ni proyectos. No hay inversión , dijo antes de ejemplificar que en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el municipio tabasqueño de Paraíso, sólo se están abriendo caminos, mientras en otras partes del país pocas carreteras se están construyendo, o sólo se están bacheando, lo cual no genera mayor actividad para las empresas.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que será hasta finales de año cuando se comiencen a liberar algunas licitaciones para obras.

Sin embargo, el sector empresarial aún está esperanzado en el plan de infraestructura que preparan, el cual, hasta el momento, incluye mil 600 proyectos.

El empresario consideró que es necesario atraer inversión nacional y extranjera, iniciar obras de infraestructura e incentivar la adquisición de lo hecho en México.

Por el lado del financiamiento, indicó que es necesario otorgar mayor facilidad a las mipymes para que tengan acceso a créditos, así como tasas de 3 a 5 por ciento con plazos que alcanzan hasta los 10 años, como se hace en Estados Unidos.