Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 6 de octubre de 2019, p. 28

Tras una serie de irregularidades encontradas en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero Martínez, denunciará de forma penal y administrativa a Horacio de la Vega, ex director del Instituto del Deporte en la gestión de Miguel Ángel Mancera, además de informar que se revisan 17 concesiones y tres ya fueron revocadas.

Tras rendir su primer informe al frente de esa demarcación, comentó que ha sostenido reuniones con la promotora de eventos Ocesa para establecer un acuerdo que permita a la alcaldía obtener beneficios por los espacios otorgados y que atraen alrededor de 2 millones 800 mil personas.