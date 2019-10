El asunto público, es claro, no puede reducirse a esas ocurrencias simplonas al estilo de la legisladora Dolores Padierna (Morena), del señor Gerardo Esquivel (Banxico), el secretario Herrera, Vela Dib (Consar), González (Amafore) y Santiago Levy (Brookings Institution), entre otros analistas y actuarios interesados.

Acompañando al Presidente en esa matutina, se encontraba atrás uno de los más notorios conflictos de interés de la 4T: Carlos Noriega. Este prototípico funcionario neoliberal zedillista, fue designado –por el ex secretario Urzúa– titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP-4T. De representante de las Afore, Noriega pasó a regularlas : a ser autoridad . Así, buena parte de su agenda durante el peñismo (como vocero de las Afore) está hoy día integrada a la visión pensionaría dela 4T, pendiendo como espada de Damocles neoliberal sobre el futuro inmediato de las pensiones estatales y universitarias, esquivando el fondo del asunto público, sólo pateando el bote y aferrándose a la capitalización individual. El problema es que, sólo con la capitalización individual, resulta imposible pagar pensiones dignas .

¿Hasta cuando? Hasta que López Obrador deseche definitivamente esas ocurrencias simplonas de salida única y acometa, como 4T, el aguardado y profundo remodelaje innovador del sistema pensionario, con participación complementaria de la capitalización individual, preservando derechos y asumiendo explícitamente el inevitable costo fiscal que conlleva, agravado por las reformas pensionarias tecnocráticas.

Tal cual lo precisara él mismo en posterior conferencia matutina (2 de octubre): cuidaremos las pensiones de los trabajadores, sus ahorros. Somos sus guardianes. Lo informo a los trabajadores. No vamos a hacer uso de ellas; no tenemos ningún proyecto para financiar con ellas al gobierno; no queremos ningún riesgo. Sí queremos buscar la manera de llevar a cabo una reforma. No ahora. Porque tenemos que analizarlo bien, sin afectar a los trabajadores. No va a aumentarse la edad de jubilación; no vamos a afectarlos en nada. Y sí tenemos que buscar, antes, un mecanismo de restructuración de pensiones, de ingeniería financiera, para bajar el costo financiero . ¿Sólo bajar costo financiero o remodelar innovadoramente a fondo como corresponde a una 4T no neoliberal?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco