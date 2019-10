Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 5 de octubre de 2019, p. 7

Yeidckol Polevnsky aseguró que no renunciará a la dirigencia de Morena ni a su aspiración de participar en la elección interna porque no incurrió en una falta moral ni legal en el tema de sus impuestos.

Incluso negó que le hayan condonado más de 16 millones de pesos, pues dijo que además del error de su contador al no cambiar su régimen fiscal cuando dejó la actividad empresarial y se convirtió en senadora, hubo dolo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque le pretendía cobrar un IVA que no generó, así como los recargos y multas que de ello derivaron.