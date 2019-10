En la Escuela Militar de Sargentos, donde llevó a cabo su conferencia de prensa ayer, no dejó de mencionar que la oposición no tiene vocación democrática y cuestionó la tardanza y las condiciones impuestas para preguntar a los mexicanos si quieren que el Presidente continúe en el cargo o que renuncie.

Establecieron que 3 por ciento del padrón –de más de 85 millones de mexicanos– debe solicitar la realización de la consulta para febrero de 2022, por lo que deben reunir como 2 millones y medio de firmas. ¿Por qué tanto? , se preguntó. No es porque sea mi caso , pero si en dos años se sabe, ¿por qué aguantar tanto a un mal gobernante?

Confió en que aún se pueda reducir el porcentaje de firmas y el ejercicio se aplique antes, pero si no que se apruebe así. Yo no me opongo, lo que quiero es que exista este procedimiento .

El Presidente también se pronunció en contra de que la delincuencia domine regiones del país y llamó a los ciudadanos a no dejarse intimidar.

En tanto, el gobernador Miguel Barbosa anunció la adquisición de dos helicópteros, un millar de patrullas –mediante arrendamiento–, drones y aditamentos para combatir el crimen en la entidad.

A su vez, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, coincidió en que ha habido una reducción de delitos en el estado que lo colocan, como en homicidios dolosos, por debajo de la media nacional, pero insistió, entre otras medidas, en la depuración de los cuerpos de seguridad pública y el incremento de efectivos, así como fortalecer los trabajos de inteligencia.