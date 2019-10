L

a actuación de policías vestidos de civil durante la manifestación del pasado 2 de octubre, se caracterizó por el ataque directo a manifestantes y a defensores de derechos humanos de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, un colectivo, ese sí civil, que realiza desde hace más de una década un importante trabajo de mediación con respeto a la libertad de expresión y manifestación de quienes toman las calles en las múltiples protestas.

Marabunta no discrimina ni rechaza la actuación de grupos anarquistas ni de nadie en las manifestaciones. Sus integrantes conocen de cerca la violencia institucional contra los jóvenes, pues ellos y ellas son sobrevivientes de la misma. Vestidos con camisetas y cascos rojos, se les ve resguardando las movilizaciones y, literalmente, poniendo el cuerpo entre policías y manifestantes para que no ocurra una mayor confrontación. Realizan cordones perimetrales, recorren las marchas de punta a punta, y median con la fuerza pública para que no se pasen y no se impida la ­movilización .