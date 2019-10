De no pagar, hará doble daño al municipio pues, por un lado, ese recurso no será empleado en obras y apoyos sociales y, por el otro, recaudará menos recursos vía impuestos, pues ¿quién querrá pagar si premian a los morosos al condonarles la totalidad de su deuda?

Silvia Hernández Luelmo Cdmx

El rostro y la actitud de un personaje cínico y abusivo que ha hecho su fortuna de una forma no muy transparente que digamos, siempre aprovechándose del tráfico de influencias y amedrentando con su forma soberbia y grosera de hablar casi a gritos. Y me pregunto, ¿cómo no le exigieron el pago desde hace casi tres décadas? Mientras que a la gente del pueblo, a la gente trabajadora, no le perdonan el más mínimo adeudo en impuestos llegando hasta el embargo o la cárcel. ¿O en México sigue habiendo mexicanos de primera, segunda y hasta de tercera clase? Propongo que este sujeto sin escrúpulos pague 100 por ciento de su adeudo (que podría utilizarse en obras en beneficio de los más necesitados) o que lo metan a la cárcel.

José Nájera Rodríguez /Playa del Carmen

La Coyota Diego Fernández debe de pagar todo, es un sinvergüenza igual que todos los políticos prianperredeverdeoportunistas.

Alberto Ortuño /Cdmx

Este año me retrasé en el pago del predial de mi casa del Infonavit. En junio me llegó el requerimiento de embargo por no pagar 270 pesos. Que pague todo el adeudo.

César García /Ensenada

Pensó que la impunidad seguiría imperando en este país que destruyeron y que consideraban de su propiedad.

Alan Jardón /Zapopan

Aunque pagara 100 por ciento no alcanzaría a mermar su cuantiosa fortuna. Si le cobran, y transparentan plenamente el uso del recurso recuperado, sería buena señal de la 4T.

Carolina López /CDMX

Al ciudadano común aunque esté sin recursos o desempleado le cobran todo, y en lugar de descuento le cobran recargo. Él, con dinero, propiedades y enterado de sus obligaciones, no lo hizo. Es más, le permitieron no pagar, también a ellos (autoridades) los tienen que multar.

Isabel Rodríguez /Mazatlán

Quien es o fue representante de la ley debe dar lustre a su trabajo. Pues prevaricar es tiznar, manchar, corromper y ensuciar el noble oficio de legislar. Y si no pagara, él representará la imagen de la prevaricación; lo llamaremos el panista prevaricador Diego.

Alejandro Guzmán /Moroleón

