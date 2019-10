Medidas contra contaminación, mejor que ofrecer recursos

e atrevo a expresar mi humilde opinión con respecto a la nota periodística de la reportera Angélica Enciso L. publicada ayer en La Jornada En México no se destina presupuesto a la lucha contra el cambio climático: especialistas . Evitar la contaminación saldría más barato que destinar recursos económicos para combatir a ésta –la contaminación–.

Autoridades han dicho sobre la opción de un pago o impuesto para actividades empresariales que contaminen, pero tampoco esta medida sería la solución, sería algo así como el pecador que se confiesa para ser perdonado o absuelto para después continuar con la misma rutina.

Este es un caso complejo, sin embargo, se pueden realizar pruebas por zonas libres, es decir, no al uso de bolsas de plástico de un sólo uso, no tirar basura en la vía pública, cuidar el agua, plantar árboles frutales, pinos y cedros, mantener limpias las calles, fomentar el ahorro de energía, es decir realizar cosas simples como éstas, pero, por otra parte, vienen las más difíciles: prohibición del fracking y la operación de las minas a cielo abierto, pugnar por la soberanía alimentaria libre de transgénicos y glifosatos, control de aguas residuales –nidos de mosquitos propagadores de muchas enfermedades–, la descontaminación de los ríos y un largo etcétera. Si estas medidas funcionaran, continuar en ello, si no se tendrían que idear y aplicar otras opciones o estrategias.

Faltaría de todos modos mucho por hacer para templar el calentamiento global; empezar por lo más sencillo subiendo el tono a lo complejo, porque el tiempo no sobra, se está agotando.

Luis Langarica Arreola

Aclaración de Profepa sobre atunero incendiado en Colima

En relación con la nota publicada ayer en la página 30 del diario, sobre un barco incendiado en Colima, me permito hacer las siguientes precisiones:

En la entrada y cabeza se afirma que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Sancionará a la empresa propietaria del atunero. Atribuye tal afirmación a un comunicado institucional. Eso no es así.

En la página www.gob.mx/profepa se publica un comunicado (que el reportero sí retoma), donde nunca se hace tal afirmación. En el texto se señala que casi todos los combustibles que iban en el barco fueron consumidos, no que fueron vertidos al mar , como se afirma en la nota.

En el boletín se deja claro, también, que los técnicos de Profepa esperarán al viernes 4 de octubre –ayer– para iniciar el proceso para la inspección de ley. No que vaya a sancionar a la empresa sin ninguna evaluación.

Agradezco la publicación de estas precisiones. Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Guillermo Baltazar, director de Comunicación Social, Profepa

Pueblos originarios, reserva moral

La valoración de nuestra esencia indígena, hoy acuciada –aunque tristemente–, por el deceso del maestro León Portilla, deberá subrayar la reserva moral que le significan al país los llamados pueblos indios u originarios, con su proyección o huella en el resto de la sociedad.

Más allá de estereotipos, resulta evidente –y poco reconocido–, el cómo ellos identifican al interés propio, con el ajeno; cementando con ello a la desgarrada nación mexicana. Y cómo en tal identificación preservan el bien público.