Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 5 de octubre de 2019, p. 25

Cuernavaca, Mor., Ex obreros del ingenio azucarero Emiliano Zapata, la mayoría de la tercera edad, bloquearon los accesos al palacio de gobierno y exigieron que los gobiernos federal y estatal reconozcan sus certificados como accionistas, les paguen lo que les corresponde por 28 años de trabajo. Hace unos meses, los ex cañeros se reunieron con el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, pero en fechas recientes se ha negado a recibirlos, por eso decidieron cerrar los accesos al inmueble.

El bloqueo se inició a las 10 horas; los ex jornaleros solicitaron al gobierno federal y a la administración estatal de Cuauhtémoc Blanco Bravo, que se les reconozcan sus certificados como accionistas. Una hora más tarde los accesos al edificio fueron liberados porque funcionarios recibieron a una comisión.

Los ex azucareros piden principalmente justicia social , porque desde 1991, fecha en que se privatizó el ingenio; ni la factoría, ni el gobierno estatal o federal, han querido pagarles lo que se les prometió.

No nos liquidaron