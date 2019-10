Notimex

Periódico La Jornada

Sábado 5 de octubre de 2019, p. a14

Minneapolis. La raquetbolista mexicana Paola Longoria dio un paso más rumbo al título 100 de su carrera profesional, al clasificarse a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde enfrentará a su compatriota Monserrat Mejía.

La nueve veces campeona del certamen, incluidas las recientes ocho ediciones, enfrentó a una complicada rival como la estadunidense Masiel Rivera, a la que derrotó por 15-8 y 15-8, para quedarse con uno de los boletos a la ronda de las mejores cuatro.

Un partido difícil debió resolver la mexicana, quien se vio presionada por su oponente que llegó a tener ventaja 7-3 en el comienzo, pero la mejor raquetbolista del mundo reaccionó para alcanzarla y después enfilarse a la victoria.

En el segundo parcial, Longoria se adelantó 5-1, pero Rivera no se dejaría vencer tan fácilmente y complicó el accionar de la mexicana, hasta acercarse a solo un punto, 8-7.

No obstante, la número uno del mundo apretó el acelerador en la parte final y con cinco puntos en fila recuperó su distancia hasta el 13-7, misma que no perdió y sentenció el juego, para ponerse en la antesala de su duodécima final consecutiva en el US Open.