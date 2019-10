Ibargüen se mostró optimista luego de que las Águilas rompieron una racha de seis partidos sin ganar, gracias al triunfo 4-1 del pasado sábado en el clásico nacional , y confió en que a partir de la presente jornada (13) su equipo no saldrá de puestos de la liguilla.

“Será un duelo muy difícil, pero nosotros debemos trabajar en lo que el profe nos diga, en lo que podemos hacer, no pensar en el rival, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien hay que tratar de ganar y buscar el partido el fin de semana”, declaró el atacante colombiano este viernes en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Coapa.

La mala racha por la que actualmente atraviesa Cruz Azul, debido a la escasez de triunfos en las últimas jornadas, no será una ventaja para el América en el clásico joven de este sábado, consideró el delantero azulcrema Roger Martínez, quien además indicó que lejos de preocuparse por la situación del rival, su equipo debe enfocarse en su propio desempeño.

▲ El colombiano Roger Martínez aclaró que sueña con jugar en Europa, pero ahora sólo piensa en su paso por América. Foto @rogermartinezt9

El equipo viene trabajando bien, lastimosamente el torneo pasado no se nos dieron las cosas, este semestre ratificamos lo que hemos hecho, mucha gente dice que no habíamos ganado, pero no decían que sólo teníamos un partido perdido, estamos en la parte alta, siempre tratan de desestabilizar un poco al plantel pero estamos compenetrados , aseveró.

Por otro lado, Martínez aclaró los rumores sobre su posible salida del conjunto azulcrema para migrar al futbol europeo, y aunque reconoció que sí desea jugar en alguna liga del viejo continente, aseguró que por el momento está concentrado en cumplir los objetivos del equipo dirigido por Miguel Herrera.

A veces se hablan muchas cosas que no son, normalmente yo nunca pienso en nada de eso, mi cabeza está en el club y yo ya hablé con Miguel, es obvio que siempre está el sueño de ir a Europa, como cualquier futbolista. Le dije que si se daba la oportunidad yo quería ir, pero ahora estoy metido en el América, si no estuviera feliz, ya no estaría acá , afirmó.

A su vez, Ibargüen también habló sobre su continuidad en las Águilas, luego de que se especuló sobre el término de su contrato.

Lo que salen son puras mentiras, cosas que a veces quieren desestabilizarlo a uno, todavía tengo mucho tiempo de contrato y por ahora tengo la cabeza bien puesta aquí día con día , estableció.