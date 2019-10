Desacralizar, añade, porque ‘‘con la enseñanza de la historia nos quedamos muy pegados al libro serio, a las monografías famosas que se compraban en la papelería, ahora están en Internet”. Desmitificar la figura de Zapata en el sentido de que el niño no le tenga miedo. ‘‘La historia es divertida, la puedes entender. Al desacralizar una figura tan relevante como Zapata le rindes homenaje de nuevo, sobre todo en estas épocas. Más allá de que se celebra su centenario natal, he manejado esta obra otros años. Pasa mucho que, primero, les da flojera a los niños; sin embargo, cuando empiezan a reírse, ellos mismos se sorprenden. Es como quitar esas ideas preconcebidas de que la historia es aburrida y seria para volverla más amena. Si se hace amena, puede volverse entrañable, entonces vas a crear tu propia figura entrañable e histórica”.

Líder o super héroe

Amaranta Leyva escribió esta obra de teatro porque ‘‘la figura de Zapata es emblemática para mí. Soy de Morelos, vengo de una familia de teatreros. Mi padre siempre personificó a Zapata, en poesía coral, en teatro, en todos los pueblos del estado. De niña mis canciones de cuna eran los corridos del Caudillo del Sur”. No obstante, ‘‘siempre que veía todas esas obras para los adultos había cosas que no entendía o no me llegaban. Si escribo para niños –lo hace desde hace más de tres lustros– es un poco para contar muchas de las cosas que de chica no me quedaron claras. Hubiera querido verlas de otra manera, quizá”.

Algo que hubiera querido ver con más claridad fue la vida de Zapata, ‘‘tan dramática, tan intensa. Siempre pregunto, ¿qué tanto podemos contar esas cosas a los niños? Para mí se pueden contar muchas cosas, sin embargo depende del punto de vista. Por eso, en la obra dos niños realizan su propia pieza sobre Zapata para entender si fue un líder o un súper héroe. Ellos solitos responden que los super héroes no existen, que puede ser un hombre de ideas, un líder, sin embargo, a Zapata le tocó morir”. Con esas preguntas sin respuesta en su infancia, Leyva armó la historia de la obra.

¿Sabes quién es Emiliano Zapata? se estrenó en La Titería de Marionetas de la Esquina, centro cultural fundado por Leyva.

En noviembre próximo la obra hará una gira especial por ‘‘la zona de Zapata” en el estado de Morelos. Las presentaciones serán en plazas públicas y escuelas, pues los teatros escasean.

El libro ¿Sabes quién es Emiliano Zapata? será presentado hoy a las 17 horas en la Feria del Libro de Antropología e Historia y el jueves 10 en el Jardín Borda, en Cuernavaca.