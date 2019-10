Pese a las críticas, Hernández puntualizó que el organismo no tiene por qué defender sus criterios o justificar sus sentencias, y considera que es válido que las partes que no obtienen una resolución a su favor puedan cuestionar y argumentar el sentido de las decisiones.

Destacó que en sus 20 años, el tribunal ha avanzado en la promoción de la cultura democrática, protección de derechos político-electorales, justicia electoral y equidad de género. Sin embargo, se tiene que fortalecer la producción editorial para la difusión de la democracia y valores, mejorar el lenguaje para que los ciudadanos comunes puedan comprender las sentencias y abrir cursos, diplomados y maestrías.

Hernández Cruz fue magistrado presidente del extinto Tribunal Electoral del Distrito Federal en el periodo 2014-2018, y ahora transformado en el de la Ciudad de México. El próximo lunes termina su cargo, pero busca regresar como magistrado presidente. Esta acción ha sido criticada como un intento de relección por parte de Hernández.

Decidí competir por este cargo porque si bien estoy ejerciendo fui designado para el Tribunal del Distrito Federal y éste es el de la Ciudad de México, por lo tanto el proceso no sería una relección, sería una designación en un órgano nuevo con el modelo de la Constitución de la ciudad .

A su parecer, una forma de abonar a la autonomía e independencia judicial del tribunal es permitir la ratificación de sus integrantes.