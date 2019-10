E

n 1973 fui a Caracas a un curso sobre democracia participativa al Instituto de Formación Demócrata Cristiana; en la finca donde nos hospedábamos y tomábamos las clases, los muchachos que venían de Ecuador, Colombia, Costa Rica, de otros países latinoamericanos, incluido un argentino militante de un partido Radical Intransigente , entonaban una canción revolucionaria alusiva al 2 de octubre mexicano. Hay una estrofa que no he olvidado: Para poder celebrar - las famosas Olimpiadas - mandó matar el gobierno - cuatrocientos camaradas . Militaba yo en el PAN entonces, pero siempre estuve, como la mayoría de los panistas de ese tiempo, del lado de los estudiantes y no del gobierno, ni del PRI y menos de Díaz Ordaz.

Ese día a las 7 de la noche, en el Comité del PAN en Portales, teníamos una reunión que presidía un antiguo heroico militante de ese partido, era yo entonces secretario de estudios del XVI distrito; la casona ubicada en la calle Presidentes era de Ricardo Cozatl, quien la prestaba con muebles y todavía nos obsequiaba ricas tazas de café negro.

Tres señoras habían ido al mitin de Tlatelolco y como no eran estudiantes pudieron evadirse del cerco de bayonetas del Ejército; llegaron asustadas, alarmadas e indignadas a contarnos lo que habían podido ver y escuchar. No eran las únicas simpatizantes de los estudiantes: unos muchachos de Acción Católica, de la Parroquia de Cristo Rey, usaban el rudimentario mimeógrafo del comité para imprimir volantes a favor del movimiento y participaban en las marchas.

Uno poco antes, el presidente del PAN, Manuel González Hinojosa, sobre el tema había dicho que Gustavo Díaz Ordaz era en México el mejor informado y también agregó que era el que menos entendía lo que pasaba. Cuando el Ejército tomó CU fue el maestro de filosofía del derecho, diputado Rafael Preciado Hernández, quien con más vigor condenó el atropello y defendió a su alma mater, la UNAM.