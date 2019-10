La estadística es fría, lamentó, por lo que pidió no olvidar que de lo que se está hablando es de niñas que han sido violadas, la mayoría por familiares.

Los esfuerzos deben ser mucho mayores porque (lo anterior) es la violencia sexual impune, es la falta de educación sexual integral sin prejuicios ni ideologías conservadoras, así como la dificultad de acceder a los servicios de salud reproductiva, lo cual nos tiene viviendo esta indignante realidad , sostuvo.

En entrevista, explicó que estos 11 mil embarazos al año de niñas menores de 14 años, es llanamente una violación sexual, por lo cual es importante visibilizar la problemática como un delito con implicaciones legales y, por tanto, de la posibilidad de interrumpir el embarazo.