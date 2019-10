¿De veras hay quienes piensan que no se puede trazar una línea directa entre Tlatelolco (1968) –la masacre del PRI-nacionalista− e Iguala (2014) –la masacre del PRI-neoliberal−, porque allá, sí fue el Estado (autoritario) y “aquí no (o sólo su ‘porción local’)”, cuando en ambos casos claramente se trataba de proteger la imagen internacional a toda costa (allá frente a los Juegos Olímpicos, aquí frente a la guerra al narcotráfico ), un afán materializado en el caso Ayotzinapa en la verdad histórica una “versión inverosímil de los hechos llena de incoherencias a la que –nuevamente−todo el Estado se empeñó en defender” (véase: P. Miguel)?

¿De veras –de ser cierta aquella hipótesis − es posible no ver cómo el caso Ayotzinapa sería un desastre tanto para México como para EU y su “ war on drugs”, ya que tendríamos aquí un caso que muestra que cuando un importante cargamento es puesto en peligro, ¿a quién sus cuidadores llaman para rescatarlo? ¡Al Estado! (bit.ly/2oRpA04 )?

¿De veras hay quienes –siguiendo las teorizaciones sobre la desaparición del Estado y las muy en boga nociones del Estado fallido (bit.ly/2n1RKFe)− siguen creyendo que fue la ausencia del Estado (su ineficiencia y/o ineptitud) que propició la masacre, a pesar de las evidencias que apuntan más bien a su sobre-presencia (las múltiples dependencias presentes en el lugar, el monitoreo de estudiantes en tiempo real, etcétera) y su papel cuyo alcance aún queda por determinar?

¿De veras hay quienes siguen creyendo que lo ocurrido en las calles de Iguala fue un choque entre dos extremos : la extrema izquierda de los estudiantes y su activismo y la extrema degeneración de las bandas criminales y las autoridades locales , aparentemente con el buen Estado neoliberal benévolamente ausente y/o tomado por sorpresa por la orgía de sangre y la irracionalidad de narcotraficantes lunáticos y desalmados ?

¿De veras hay quienes siguen pensando que –por otro lado y en otro sentido−el activismo político de los estudiantes, su vieja y constante persecución, criminalización y demonización por el Estado (no por narcotraficantes), incluso su señalización como una grave amenaza a la seguridad nacional y gobernabilidad por encima de los propios... cárteles de droga −¡super-sic!− (véase: A. Hernández, A Massacre in Mexico.The true story behind the missing 43 students, Verso, London 2018,p. 109-110) no tenía nada que ver o no ha creado −al menos− condiciones y clima institucional para la masacre ?

¿Se llenará algún día la “‘brecha temporal’ dejada al abierto por la dialéctica Iguala/Ayotzinapa” (G. Ciccariello-Maher dixit) donde el primer nombre simboliza el abyecto hecho de la desaparición y el segundo toda la historia de resistencia y esperanza (bit.ly/2oxPshz) que se niega a ser borrada y trata de llenar el vacío?

¿Adónde se los llevaron? ¿Quién fue y qué les hicieron?¿Dónde están?

* Periodista polaco

Twitter: @MaciekWizz