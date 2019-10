En conferencia de prensa, donde anunció que el MNE tendrá una asamblea nacional el sábado, recordó que Ahumada, pareja sentimental de la ex funcionaria, fue uno de los beneficiados con las condonaciones millonarias del calderonismo.

Protagonista del video, en el que se le ve recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada, Bejarano señaló que además de las acusaciones que pesan sobre la ex secretaria de Desarrollo Social por el desvío derecursos públicos en la llamada Estafa maestra, tiene acusaciones por la venta de predios en Baja California Sur y en Quintana Roo. La causa penal por la que está presa es probablemente la que menos debiera preocuparle ante otras que vienen, subrayó.

Recordó que en 2004 denunció que Robles y Ahumada querían impedir la llegada de López Obrador a la Presidencia. También destacó que la ex jefa de gobierno capitalino pretende un juego mediático para presentarse como víctima, pero la historia nos dio la razón; hoy siguen saliendo fraudes e ilícitos que cometió y se le acumulan las acusaciones . Bejarano aclaró que ni a él ni a la diputada Dolores Padierna les ánima un deseo de venganza en contra de quien se ubica como una de las responsables de su encarcelamiento. Se refirió al hecho de que su sobrino Felipe Delgadillo Padierna fue quien ordenó la aprehensión de la ex secretaria, y aludió que no hay ninguna ley, que le impida ejercer en el caso y recordó que será otro juzgador quien dicte sentencia.

Reiteró que no aspira a tener un puesto en el gobierno de López Obrador, pero sí respalda a su administración.