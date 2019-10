El ex funcionario continúa ligado a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de dar aplicación distinta a fondos públicos o hacer pagos ilegales con ellos. Sin embargo no es un delito que amerite la prisión preventiva.

Al ex rector se le vincula al desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2018, conocido como la Estafa maestra.

Juan de Dios Nochebuena, ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, no podrá ser detenido. Un juez federal le concedió una suspensión definitiva contra el arresto administrativo y la garantía incluye cualquier orden de captura que requiera la Fiscalía General.

Está acusado por el Ministerio Público federal de firmar un convenio específico en febrero de 2016 con el entonces director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de Sedatu, Armando Saldaña Flores, causando quebranto de 185 millones de pesos.

En este caso también está involucrado, Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, a quien la semana pasada el mismo juez le otorgó una suspensión provisional.

A principios de año, el ex funcionario fue vinculado a proceso, pero no por los presuntos desvíos, sino por falsedad en declaración al negar que una de las firmas en contratos fuera la suya. De acuerdo con el Ministerio Público Federal, supuestamente firmó con el ex rector de esa casa de estudios, Juan de Dios Nochebuena