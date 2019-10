El servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos y en particular en el de renovación de la dirección en Morena va a ser despedido del gobierno. Y no sólo eso, voy a pedir, con todo respeto, a la subprocuraduría en materia electoral de la Fiscalía General de la República que intervenga para que sea juzgado el servidor público que participe en favor de candidatos utilizando recursos del gobierno , sentenció.

Agregó que no es de izquierda el que hace trampa ni el oportunista; no es de izquierda el corrupto; no es de izquierda el acomodaticio, el trepador; no es de izquierda el que no pone por delante los ideales y los principios .

De manera previa, al referirse a las condonaciones fiscales en los dos sexenios pasados, sostuvo que era notorio que este mecanismo beneficiaba a unas cuantas empresas, por lo que señaló: eso de que el Presidente no sabe, claro que sabe, ¿cómo no va a saber? , dijo en respuesta a que el ex presidente Felipe Calderón dijo desconocer quiénes fueron beneficiados ya que era parte de las leyes fiscales.

Al conceder la posibilidad de que la líder de Morena haya aparecido por un error, agregó que era normal que hubiera despachos y contadores que buscan quitarle impuestos a sus clientes, e incluso otros que se dedicaban a evadir los pagos.

López Obrador agradeció a la población su buen comportamiento en la marcha del 2 de octubre. Reconoció que hubo algunos hechos , pero no como en manifestaciones anteriores. Al descartar que se haya expuesto a la población que participó en los llamados cordones de paz, dijo que éstos ayudaron a evitar la violencia.