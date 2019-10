De La Redacción

Las dirigencias nacionales de PAN y PRD lamentaron ayer la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por razones aún no aclaradas, y atribuyeron la decisión a presiones de Morena.

Por su lado, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, se dijo sorprendido por la dimisión. Quisiera saber los motivos para poder hacer algún comentario; no tengo mayor información, me acabo de enterar hace un minuto . Abundó: no recuerdo, en los últimos años, que un ministro se retire del encargo, pero es importante saber qué declara, cuáles son las razones .

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, señaló que es un hecho inédito la renuncia de Medina Mora. La verdad es que a todos nos ha tomado por sorpresa, recordamos la carta del propio ministro, del mes de junio, en donde hablaba de que continuaría en el encargo que le fue conferido .

La dirigencia nacional del PAN estimó que la decisión del ahora ex ministro es claramente provocada por el gobierno morenista, lo que trastoca fuertemente la autonomía e independencia del Poder Judicial.