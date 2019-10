Alma E. Muñoz, Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 4 de octubre de 2019, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que debe acatarse la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que fija en dos años el periodo de duración de la próxima gubernatura de Baja California y no de cinco, como pretendían el gobernador electo, Jaime Bonilla, y el Congreso de esa entidad. No sé si esta sea la última instancia, pero si lo es, se acata , enfatizó.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó que el Presidente de la República promoviera esa posibilidad para beneficiarse y tomar la vía de las reformas constitucionales para perpetuarse en el cargo.

Sobre la llamada ley Bonilla, López Obrador consideró que la decisión del Poder Judicial debe ser respetada, al resaltar que una premisa de su gobierno es garantizar un auténtico estado de derecho.