L

a medición del bien-estar subjetivo (BES) se ha generalizado en el mundo. La organización Gallup incluye la satisfacción con la vida en su encuesta mundial Gallup World Poll: <https://www.gallup.com/ services/170945/world.poll.aspx >. Ruut Veenhoven, de la Universidad Erasmus en Rotterdam, ha construido la World Database of Happiness (Base mundial de la felicidad) que sistematiza la información sobre BES en el planeta. <https://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/ /hap_quer/hqi_fp.htm>. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha promovido que sus 35 países miembros lleven a cabo encuestas de bienestar individual autorreportado (Biare), como ocurre en México. LaOCDE publica desde 2011, cada dos años, un informe llamado How’s Life? Measuring Well-being (¿Cómo está la vida? Midiendo el bienestar), en los cuales explora detalladamente los resultados de dichas encuestas y muchas otras fuentes de información. Hoy examino algunos contenidos de la edición sobre 2017 de este informe. Esta línea de actividad de la OCDE se derivó del informe de la Comisión integrada por Stiglitz, Sen y Fitoussi, a iniciativa del entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. La versión corta del informe, publicada como libro ( Mis-measuring our lives; Midiendo mal nuestras vidas , The New Press, Londres y Nueva York, 2010), la comenté críticamente en Economía Moral del 1º de octubre de 2010). En ese año aún no me había adentrado en las mediciones del BES, por lo cual mis críticas se refirieron a otras dimensiones. El informe de 2017 describe así el enfoque de la OCDE para medir el bienestar:

“El marco conceptual de la OCDE para medir el bienestar… tiene varios rasgos importantes: a) Pone a las personas (individuos y hogares) en el centro de la evaluación, enfocando las circunstancias de su vida y sus experiencias de BE. b) Se centra en los resultados de BE… Por ejemplo, en educación, la medición se enfoca en las habilidades y competencias desarrolladas, en vez de en el dinero gastado… c) Incluye resultados tanto objetivos (es decir, observables por un tercero) como intrínsecamente subjetivos (sólo la persona involucrada puede informar sobre sus estados y sentimientos internos), reconociendo que la evidencia objetiva sobre las circunstancias de la vida de las personas puede ser complementada por información de las experiencias de vida de las personas. d) Considera la distribución de los resultados de BE entre la población como un rasgo importante del BE de las sociedades… Esto es porque los promedios nacionales esconden las fuertes variaciones al interior de los países, y es importante saber si la vida está mejorando no sólo en promedio, sino en todos los grupos de la sociedad. e) El enfoque para valorar los recursos para el BE futuro se enfoca a los sistemas naturales, económicos, humanos y sociales que constituyen y sostienen el BE individual en el tiempo. Estos sistemas están apuntalados por acervos de ‘capital’ o recursos [capital natural, capital económico, capital humano y capital social]. (pp. 23-24)