hora frente a los senadores, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, reitera que el gobierno federal ha puesto en marcha una política anticíclica para enfrentar la desaceleración económica, pero todo indica que hasta ahora el resultado no ha sido el esperado. Probablemente tal acción no ha madurado y, por lo mismo, no se observan resultados tangibles.

En vía de mientras, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico analiza la coyuntura y de sus resultados se toman se toman los siguientes pasajes, no sin antes mencionar que para este organismo de enero a agosto se ha observado un debilitamiento progresivo de los ingresos públicos, tanto tributarios como petroleros, y el resultado ya se conoce: contracción en el gasto e inversión pública a fin de alcanzar el equilibrio contable y el superávit comprometido para no incrementar el nivel de deuda previa .

La economía nacional no muestra señales de reactivación y los ingresos tributarios registran un descenso sostenido, de tal suerte que la evolución de las finanzas públicas muestra que el débil desempeño se mantiene.

El resultado se conoce: una contracción en el gasto e inversión pública a fin de alcanzar el equilibrio contable y el superávit comprometido para no incrementar el nivel de deuda previa. El problema es que ello se logra sin crecimiento económico, una lógica similar a la de los pasados 40 años: para subsanar la reducción de ingreso se ajusta a la baja la inversión productiva del sector público, lo que constituye una mala noticia para la 4T, pues con ingresos a la baja ¿cómo podrá mantener sus objetivos de mayor gasto social?

Además, a partir de 2021 el costo financiero y los compromisos derivados del sistema de pensiones elevarán sus requerimientos, es decir, será necesario destinar una cantidad superior de recursos para hacerles frente. ¿Cómo se podrán obtener más ingresos en una economía que exhibe un crecimiento de cero por ciento?

El recorte en la inversión física instrumentado en los últimos años cancela la posibilidad de acelerar el crecimiento económico, una factura que la 4T intentará pagar en forma de mayor gasto social: para subsanar la falta de empleo e inversión buscará aumentar las transferencias que realiza al sector marginado de la población. No obstante, hay un límite. Sin un ingreso superior que sea producto del crecimiento económico sólo le quedará el camino de aplicar misceláneas fiscales recaudatorias en 2020 y 2021, así como un aumento de impuestos en la reforma fiscal anunciada para la segunda mitad del sexenio.