U

no de los ministros de la Suprema Corte de Justicia con mayor fama de corrupto, Eduardo Medina Mora, renunció ayer. Su periodo terminaba hasta 2030. Según la Constitución, la dimisión debe ser por causas graves . El presidente Andrés Manuel López Obrador la aceptó inmediatamente y será turnada al Senado a trámite. ¿Por qué se va? La agencia oficial de noticias, Notimex, informó en Twitter que “es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de @Hacienda_Mexico por recibir transferencias que no corresponden con su declaración patrimonial”. La UIF, ya saben, está a cargo del fiscal de hierro Santiago Nieto. Tiempo atrás había circulado en la misma red el comentario de un asiduo tuitero, @Antitelevisa, en el sentido de que el traficante “Jesús Zambada reveló en el juicio de El Chapo en EU que sobornaba a la @PGR_Mx con $300 mil dólares mensuales en los años que era procurador el actual ministro de la @SCJN Medina Mora”. Tiene muy buenas conexiones. Fue uno de los asistentes a la resonante boda de una hija del abogado Juan Collado, hoy preso, a la que también asistieron Enrique Peña Nieto y su novia. Estuvo al servicio de Fox, Calderón y Peña Nieto, en cargos que van desde jefe del Cisen hasta Embajador en Estados Unidos. Peña Nieto lo hizo ministro y le devolvió el favor. Le regaló un chaleco de impunidad: suspendiendo indefinidamente cualquier acción penal de parte del gobierno de Chihuahua en su contra y su gabinete, por el caso del desvío de 250 millones de pesos al PRI, en el tema del ex gobernador César Duarte, prófugo y con orden de aprehensión. (Todas finísimas personas).

Va por cinco