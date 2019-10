▲ En imágenes de archivo, el ex vicepresidente Joseph Biden y el mandatario estadunidense, Donald Trump. En recientes tuits el jefe de la Casa Blanca ha defendido sus peticiones a Ucrania y China para investigar al ahora precandidato demócrata, a quien acusa de corrupción sin presentar pruebas. Foto Afp

Pero Trump y sus defensores están argumentando que no hay nada ilegal en apremiar a otro gobierno a realizar una investigación de posible corrupción en sus países, incluso, en este caso, la de Biden y su hijo. El vicepresidente Mike Pence insistió en que el pueblo estadunidense tiene el derecho de saber si Biden y su familia lucraron con su puesto cuando fue vicepresidente.

Por su parte, el demócrata Adam Schiff, jefe del Comité de Inteligencia, reaccionó ante los comentarios de Trump sobre Ucrania Y China, reafirmando que el presidente no puede usar el poder de su puesto para presionar a líderes extranjeros a investigar a sus opositores políticos , o sea, la acusación central de esta investigación para el impeachment. Otros de sus colegas demócratas afirmaron que los comentarios de ayer ameritan cargos adicionales contra el presidente.

De hecho, en este contexto, la presidenta de la Comision Federal Electoral, Ellen Weintraub, decidió que tenía que tuitear una declaración que ya había hecho en junio en respuesta a comentarios, en ese entonces, de Trump, afirmando que no necesariamente reportaría a las autoridades si un extranjero le ofrecía información de algún opositor político: Es ilegal para cualquier persona solicitar, aceptar o recibir cualquier cosas de valor de un extranjero en conexión con una elección en Estados Unidos. Este no es un concepto nuevo , escribió ayer.

Donald Trump, en comentarios en la Casa Blanca, dijo que China debería abrir una investigación sobre los Biden , en referencia a su contrincante demócrata, el ex vicepresidente Joseph Biden y su hijo, Hunter, los mismos contra los cuales solicitó la ayuda del mandatario de Ucrania en una llamada telefónica en julio y raíz de la investigación del impeachment. Al mismo tiempo, reiteró que los ucranios deberían lanzar una investigación mayor contra los mismos Biden.

Sin embargo, Trump y su gente no han ofrecido ninguna evidencia sobre posibles actos de corrupción por parte de los Biden, aunque su hijo Hunter sí está vinculado con negocios en Ucrania y China.

Y por si las cosas no estuvieran cada vez más raras, Trump decidió sugerir que tal vez detrás de esta farsa del impeachment estaba la industria farmacéutica. En un acto sobre seguros médicos en Florida, comentó que no le sorprendería “si parte de esta tontería que todos hemos tenido que aguantar… proviene de una industria como la farmacéutica con la cual nos hemos enfrentado (según él, ha insistido en reducir los precios de medicamentos)”. No ofreció ninguna prueba sobre su acusación, para variar.

En tanto, Kurt Volker, ex enviado especial de Trump para Ucrania y quien renunció a su puesto el viernes pasado, se presentó en sesión a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara de Representantes realizando las investigaciones para formular cargos para el proceso de impeachment. Entre lo que a los legisladores les indigna están los esfuerzos del enviado para facilitar contactos entre el abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani, y el gobierno ucranio.

Al mismo tiempo, es notable que al proceder esta crisis política hay cada vez más personas dentro del régimen que están filtrando cada día más detalles sobre su jefe.

Pero al parecer, el proceso para su posible destitución no ocupa toda la atención presidencial, y ayer Trump tuvo tiempo para elogiar a una crítica de la joven activista sobre cambio climático Greta Thunberg ( https://twitter.com/realDonaldTrump/ status/1179710734030249984?s=17 ).