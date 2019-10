Madrid. Disney prepara cuatro nuevas películas de animación que todavía no han sido reveladas. Lo que sí se dio a conocer son los nombres de los cuatro directores encargados de las producciones.

Jennifer Lee, guionista y directora de Frozen, afirmó que trabaja para aumentar el compromiso del estudio con la diversidad y la inclusión . En esta línea se prepara la nueva película de animación del estudio, Raya and the Last Dragon, dirigida por Paul Briggs y Dean Wellins.