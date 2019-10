Notimex

Periódico La Jornada

Viernes 4 de octubre de 2019, p. 7

El cantautor mexicano José María Napoleón no oculta la profunda tristeza que le provoca la muerte de José José, con quien compartió una larga amistad, que los llevó a hacer mancuerna en el terreno profesional en el disco Lo pasado, pasado.

Aunque ya no tuvo oportunidad de despedirse de El Príncipe de la Canción, fallecido el pasado 28 de septiembre en Miami, Florida, Napoleón aseguró que se queda con infinidad de recuerdos, además de destacar que tenía una extraordinaria voz y mucho talento .

Por lo que el cantante compartió algunos momentos que pasaron juntos. “Siempre he pensado que la amistad debe anteponerse, por lo que nunca quise molestarlo y esperé a que fuera José José, quien diera el primer paso.

Me llamó un día para preguntarme si no tenía una canción que me sobrara; en ese momento le dije que no, hasta que me comentó que la necesitaba porque tenía un disco incompleto, así que le dije la verdad, que tenía muchas, y le di una letra que él mismo bautizo como Lo que no fue no será , recordó el cantautor originario de Aguascalientes.

Con una ligera sonrisa, El poeta de la canción reconoció que fueron varios éxitos los que lograron juntos, aunque él lo que más aprecia es la amistad tan entrañable que tuvieron, por lo que espera ser considerado para alguno de los homenajes que se realizarán en honor a José José, cuando su cuerpo llegue a México.