Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 4 de octubre de 2019, p. 23

La lista de beneficiados con la cancelación de créditos fiscales por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) está encabezada por una persona física: Jesús Manuel Ornelas Herrera, a quien en 2014 se decidió cancelarle adeudos fiscales por 15 mil 452 millones 186 mil 400 pesos, de acuerdo con el listado dado a conocer esta semana por el Centro de Análisis e Investigación Fundar y el propio SAT.

La cifra fue confirmada por Haydée Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, e Iván Benumea, miembro de la organización.

Ornelas es dueño de un negocio de venta al por menor de autos, refacciones y combustibles, con domicilio en Mexicali, Baja California, y quien en 2009 recibió autorización del secretario de un juzgado de distrito para importar 30 mil vehículos usados desde Estados Unidos, sin tener que obedecer las reglas de un decreto presidencial emitido en 2008.

Por otra parte, cuatro de las seis personas morales que fueron beneficiadas con los montos más altos de cancelaciones fiscales en el periodo 2007-2015 son empresas textiles –tres de ellas con sede en el estado de Puebla–, a las que en conjunto las autoridades hacendarias no les pudieron cobrar más de 20 mil millones de pesos.

Así revelaron cifras del SAT obtenidas por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, las cuales fueron dadas a conocer hace apenas unos días, luego de que un juez de distrito ordenara su entrega.

De acuerdo con las bases de datos obtenidas por Fundar –tras un litigio iniciado en 2015 por el investigador Iván Benumea– en la parte más alta de la lista de créditos cancelados (es decir, que no se pudieron cobrar porque el deudor ya no tenía bienes o no fue localizado, pero que no se han anulado totalmente) aparecen cuatro empresas relacionadas con la industria textil: Creaciones Valeria, Textiles Sanfor, Exportadora Ajalpan y NLJ Jeans de Tehuacán.