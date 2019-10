Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 4 de octubre de 2019, p. 21

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer al Departamento de Estado de Estados Unidos actúe con respeto a la soberanía mexicana y reprochó que no abordara, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, el supuesto litigio sobre el control operativo del yacimiento Zama entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa Talos Energy.

“No tienen información, y con todo respeto, no porque es el Departamento de Estado lo saben todo. Nosotros no estamos revisando ningún contrato de exploración y de perforación de petróleo que se haya otorgado a partir de la reforma energética… Nosotros no cometemos ninguna arbitrariedad”, dijo.

Al rechazar la versión de que Pemex quiera tomar el control operativo del yacimiento –hace tres días, La Jornada publicó que estaría buscando compartir la producción con la empresa estadunidense, mediante la llamada unitización, para la explotación de Zama–, López Obrador subrayó que no hay ningún problema.