M

i maestro Santiago Ramírez escribió en su Psicología del mexicano sobre el dramatismo del encuentro entre dos culturas sobre el dramatismo del encuentro entre dos culturas y los puntos de vista que defendía el mundo indígena ante el ataque de los conquistadores. Escritos que han sido brindados por primera vez en versión castellana por Miguel León-Portilla, quien falleció el martes. En el libro de los Coloquios, recopilación común y corriente hecha por Bernardino de Sahagún de la documentación encontrada en Tlatelolco sobre las discusiones y pláticas entre los 12 primeros frailes y los principales señores indígenas en 1524.

León Portilla tradujo y poetizó ‘‘su versión” de la argumentación indígena del impacto hispánico y su nombre vivirá por siempre.

Oigámoslo en algunos de los versos:

‘‘Señores nuestros, muy estimados señores: / Habéis padecido trabajos para llegar a esta tierra. Aquí ante vosotros, / Os contemplamos nosotros gente ignorante... / Y ahora ¿Qué es lo que diremos?, / ¿Qué es lo que debemos dirigir a vuestros oídos? ¿Somos acaso algo? / Somos tan solo gente vulgar... / Por medio del intérprete respondemos, Devolvemos el aliento y la palabra /Del señor del cerca y del junto. / Por razón de él, nos arriesgamos / Por eso nos metemos en peligro...

Tal vez a nuestra perdición, tal vez a nuestra destrucción Es solo adonde seremos llevados. /(Mas) ¿A dónde deberemos ir aún? Somos gente vulgar, / Somos perecederos, somos mortales, / Déjennos pues ya morir. / Déjennosya perecer / Puesto que ya nuestrosdioses han muerto. / (Pero) tranquilícese nuestro corazón y vuestra carne, ¡Señores nuestros! / Porque romperemos un poco, / Ahora un poquito abriremos / El secreto acerca del Señor nuestro (dios).

Vosotros dijisteis / Que nosotros no conocemos Al Señor del cerca y del junto, / A aquel de quien son los cielos y la tierra. / Dijisteis que no eran verdaderos nuestros dioses. / Nueva palabra es ésta, / La que habláis, / Por ella estamos perturbados, / Por ella estamos molestos. / Porque nuestros progenitores, los que han sido, los que han vivido sobre la tierra, no solían hablar así. Ellos nos dieron / Sus normas de vida, / Ellos tenían por verdaderos, / Daban culto, / Honraban a los dioses.